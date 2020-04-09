С 10 апреля украинцам нужно готовиться к резкой перемене погоды и обильным дождям

Как передает Politeka.net, такой прогноз на своей странице в Facebook разместила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который принес дожди в Прибалтику, Польшу и Беларусь. Украинцы могут ощутить его на себе 10 апреля в виде умеренных дождей: ночью - в западных и северных областях, а днем - во всех остальных.

Прогнозируются заметные колебания температуры. На севере и западе Украины ожидется от +11 до +15 градусов. В остальной части страны температура должна сохраниться на уровне +15 - +20 градусов. Вдобавок поднимется сильный северо-западный ветер, местами он достигнет штормовой скорости: 15-20 метров в секунду.

В Киеве 10 апреля похолодает до +11 градусов. Ощущение холода усилится из-за сильного ветра. Ночью и утром в столице может пройти дождь.

Наталка Диденко прогнозирует, что к понедельнику, 13 апреля, погода снова потеплеет. Но уже во вторник и среду нужно готовиться к резким похолоданиям до +5 градусов (в среду ночью может ударить мороз). Ожидаются сильные дожди с мокрым снегом. Потеплеет лишь к 16-му апреля.

"Как видите, метеокарусель - еще та!

Но вспомните, в окрестности Вербного воскресенья всегда погода капризничает. Поэтому не пугайтесь, носки теплые далеко не прячьте, таблетки от головы и артериального давления также держите вблизи, открывайте себе новые книги, рецепты, музыку и собирайте хороших людей вокруг", - подытожила Наталка Диденко.

Напомним, антициклон несется на Украину, подарит один день тепла: "До +15".

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