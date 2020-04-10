В пятницу, 10 апреля, погода в Украине резко ухудшится
Синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о том, что в конце недели в страну придут резкое похолодание и дожди. Температура воздуха заметно упадет в западных областях, а осадки ожидаются в центре, а также на севере и востоке страны.
Ночью средняя температура воздуха в Украине опустится до +5…+8 градусов, а в Харьковской, Луганской и Донецкой областях похолодает до +3…+5 градусов.
Днем на западе столбики термометров покажут +11…+13 градусов, а на Закарпатье воздух прогреется до +18.
На севере Украины ожидается до +13 градусов, а в центре потеплеет до +12…+17.
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На востоке температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов.
Теплее всего будет на юге, где температура составит +17…+21 градус. Также только в южных областях будет солнечно и без осадков.
В Киеве 10 апреля будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью опустится до +6…+8 градусов, а днем поднимется до +11…13 градусов.
До этого мы писали о том, что в Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который принес дожди в Прибалтику, Польшу и Беларусь. Украинцы могут ощутить его на себе 10 апреля в виде умеренных дождей: ночью - в западных и северных областях, а днем - во всех остальных. Прогнозируются заметные колебания температуры.
Напомним, холодный фронт ударит по Украине, зарядят дождь со снегом: точный прогноз.
Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком изменении погоды: кому не повезет.
Также Politeka писала, что погода устроит украинцам американские горки: важное предупреждение, «ударит по…».