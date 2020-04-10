В пятницу, 10 апреля, погода в Украине резко ухудшится

Синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о том, что в конце недели в страну придут резкое похолодание и дожди. Температура воздуха заметно упадет в западных областях, а осадки ожидаются в центре, а также на севере и востоке страны.

Ночью средняя температура воздуха в Украине опустится до +5…+8 градусов, а в Харьковской, Луганской и Донецкой областях похолодает до +3…+5 градусов.

Днем на западе столбики термометров покажут +11…+13 градусов, а на Закарпатье воздух прогреется до +18.

На севере Украины ожидается до +13 градусов, а в центре потеплеет до +12…+17.

На востоке температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов.

Теплее всего будет на юге, где температура составит +17…+21 градус. Также только в южных областях будет солнечно и без осадков.

В Киеве 10 апреля будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью опустится до +6…+8 градусов, а днем поднимется до +11…13 градусов.

До этого мы писали о том, что в Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который принес дожди в Прибалтику, Польшу и Беларусь. Украинцы могут ощутить его на себе 10 апреля в виде умеренных дождей: ночью - в западных и северных областях, а днем - во всех остальных. Прогнозируются заметные колебания температуры.

Напомним, холодный фронт ударит по Украине, зарядят дождь со снегом: точный прогноз.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком изменении погоды: кому не повезет.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам американские горки: важное предупреждение, «ударит по…».