В этом году Лазарева суббота выпадает на 11 апреля

Согласно Библии, этот день описывается, как очень важный. Лазарева суббота стала как бы "репетицией" Пасхи, и вот почему. По дороге в Иерусалим, куда Иисус Христос шел, чтобы исполнить свое предназначение (претерпеть предательство и муки, а также принять смерть и воскреснуть) он совершил чудо. Прежде, чем воскреснуть самому, Иисус воскресил своего друга — праведного Лазаря.

Именно с вечера Лазаревой субботы следует освящать вербу на Вербное воскресенье 2020.

Освященную вербу используют в заговорах на укрепление здоровья и привлечение денег. Так, при освящении верб читается молитва:

"Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!"

Помимо молитв, в этот день в почете различные заговоры. В частности, народный заговор на свежесорванные ветки вербы на здоровье и деньги – ими хлещут друг друга, повторяя: "Бьем, чтобы ты был здоровым" или "Верба хлёст, бей до слез!". Считается, что такой ритуал заодно добавляет и денег в кошелек.

Другой заговор на деньги читается над монеткой: "Перед Пасхой святой Марья ходила Святых о достатке просила, а Святой тот богатство всем послал и нам пошлет" – после чего монету хранят в кошельке, пока не придут большие денежные поступления.

Третий способ привлечь деньги в свою жизнь – прочесть Отче Наш, держа вербу в левой руке, а правой после молитвы трижды перекреститься и попросить Бога о материальном благополучии (своими словами).

Ранее мы сообщали, существует ряд запретов в Лазареву субботу, а именно нельзя:

заниматься тяжелой работой - стиркой, уборкой, шитьем;

сквернословить;

устраивать шумные гуляния;

употреблять алкоголь;

кушать мясо, яйца, молоко, рыбу (так как продолжается Великий пост)

Напомним, Великий пост 2020: история, традиции, обычаи, чего нельзя делать верующим.

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