За производством успевших оскандалиться уроков для «Всеукраинской школы онлайн» стоят студии «Квартал 95» и «Мамахохотала»

В связи с карантином в Украине стартовал проект по обучению детей онлайн, который финансируют неизвестные благотворители. Однако, как выяснилось, самим производством видеоуроков занимается целая команда медиа-специалистов, включая фрилансеров, сотрудников разных телеканалов и отдельных продакшн-студий, в число которых входит «Квартал 95», «Мамахохотала» и «Patriot». Об этом рассказала «Українським Новинам» гендиректор внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега.

«Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также "лицами" каналов СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина, студии Квартал 95, студии Мамахохотала, студии Patriot и других», - рассказала она.

Отметим, что запуск «Всеукраинской школы онлайн» инициировал Владимир Зеленский. Это совместный проект Министерства образования и науки, Офиса Президента и общественного союза «Освитория».

Первые видеоуроки начали транслировать онлайн с 6 апреля и уже успели вызвать бурную реакцию в соцсетях. Дело в том, что учителя один за другим начали допускать ошибки в эфирах, что сразу же вызвало шутки и критику со стороны украинцев.

Так, многим запомнился случай, когда учительница математики 5-го класса пыталась вычислить скорость катера, который плывет против течения. Она для этого отняла от скорости катера в стоячей воде (30,2 км/ч) скорость течения (2,2 км/ч) и вместо правильного ответа в 28 км/ч получила 18 км/ч.

Напомним, украинские учителя один за другим позорятся на онлайн уроках: топ скандальных ошибок.

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