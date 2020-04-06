Первая леди Украины Елена Зеленская снялась в видео в простом платье украинского бренда

Как сообщает Politeka, супруга президента записала видеобращение в Instagram, в котором представила платформу "Всеукраинской школы онлайн", которая должна обучать детей из старших и средних классов во время карантина.

Внешний вид первой леди вызывает беспокойство. Многие украинцы заметили, что лицо Елены Зеленской отекло, как будто после длительного плача. Если обычно она молода и свежа, то теперь заметно состарилась. В сети считают, что теперь она выглядит, как жена бывшего президента Украины, Марина Порошенко.

"Почему то очень напомнила манеру поведения Порошенко Марины. Не НАДО! Лучше старайтесь быть похожей на Мидлтон!!! Вы же такая молодая и красивая! Не грустите!"; "Лена, что с вами? Вы выглядите очень замучено и устало. У все в порядке? "; "У Вас что то с щекой, она у Вас опухла???".

Вдобавок, на видео супруга президента позирует в платье украинского бренда MustHave: темно-синее в белый горошек. Наряд довольно дешевый, его цена составляет 1400-1600 гривен. Платье сшито из 100% вискозы. На ногах Зеленской - не модные туфли, а простые кросовки. Впрочем, жена президента неоднократно выходила на публику в одежде украинского производства и отдавала предпочтение недорогим моделям.

В самом ролике Елена Зеленская попросила школьников быть смелыми и не нарушать условия карантина. Она подчеркнула, что постоянно общается со своими детьми, которые также столкнулись с необходимостью учиться на дому, а потому понимает чувства маленьких украинцев.

До этого мы писали, что украинцы резко высказались о новом появлении Елены Зеленской после слухов о том, что президент вывез ее и детей в Швецию.

Напомним, новое фото Елены Зеленской после исчезновения все объясняет.

Как сообщала Politeka, Зеленская исчезла в разгар эпидемии, украинцы потребовали объяснений: "у нас тоже есть дети".

Также Politeka писала, что в сети забили тревогу из-за исчезновения Елены Зеленской.