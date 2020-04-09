Первая леди Елена Зеленская сообщила, что понимает страхи украинских родителей, оказавшихся запертыми дома с детьми

Как передает Politeka.net, супруга президента сделала пост в соцсети Фейсбук с очередной порцией советов, как продержаться в карантин. В частности, Елена напомнила о стартовавшем проекте - школа онлайн.

"В связи с карантином семьи оказались в условиях социального дистанцирования, самоизоляции, закрытия школ и садов. Многие из нас испытывают стресс - и не только из-за переживаний за здоровье, но и из-за внезапной необходимости на много дней остаться дома в компании неугомонного малыша. Я понимаю, как трудно ребенку усидеть дома хотя бы день, а родителям - найти чем занять да еще и успевать выполнять в это время свою работу", - поделилась Зеленская, отметив, что дети испытывают тревогу, как и взрослые.

Первая леди подчеркнула, что ЮНИСЕФ и Министерство образования и науки Украины подготовили для советы, которые помогут спланировать будни с малышами: "По хэштегом #ВчимосяВдома вы найдете ряд идей относительно того, как организовать свое время".

Судя по комментариям, большинство украинцев негативно отнеслись к советам Зеленской. Многие пишут, что в нынешних условиях, учеба ребенка - не главное, когда скоро не будет денег на еду и коммуналку.

"Лєнок ви б краще розказали за що людям жити,платити комунальні послуги.Де ж все таки взяти ті маскі. Де тести? Кому їх роблять?То тільки турбота у вас. Коли ваше "кумовство" в державних органах скінчиться"

"Сидіти і навчатись вдома то не так страшно ніж годувати без кінця дітей,які сидять вдома цілодобово.Гроші вже скінчились,а кінця краю немає тому карантину"

"Математику вашу сьогодні бачили: 30,2-2,2=18 🤣🤣🤣 "

"Які тривоги можуть бути у дітей?! Це діджитал - покоління, у них спілкування між собою 24/7. Тривоги зараз у батьків, яких безвідповідальне керівництво країни розташувало у безвихідних умовах існування. І поради «зірок» з іншого прошарку життя - це знущання"

"Зі Швеції видніше: легше давати поради та рекомендації!"

"Вот интересно. Куча лайков и сердечек вижу, а почитаешь комменты, то совсем не лайки и не сердечки... Как это сочетать?"

"Дякуємо за поради, дуже дякуємо. Але ваші поради на хліб не намастити."

"Денег нет, но вы держитесь."

"Як нам сидіти вдома, якщо в селі немає жодної аптеки немає магазину з цінами як в районі, та навіть банкомату немає. От і як же нам сидіти вдома? Наші діти теж хворіють де купити ліки?(їхати в район на козочці) Де зняти кошти з картки ( їхати в район) абихоч хліба придбати"

Ранее мы сообщали, появилась информация, что президент Владимир Зеленский вывез семью в Швецию. Правда, позднее данные не подтвердились, так как Елена объявилась в Украине, показав в Инстаграм, как готовится к запуску "Школы онлайн", посетив одно из киевских учреждений образования.

Напомним, новое фото Елены Зеленской после исчезновения все объясняет.

Как сообщала Politeka, Зеленская исчезла в разгар эпидемии, украинцы потребовали объяснений: "у нас тоже есть дети".

Также Politeka писала, что в сети забили тревогу из-за исчезновения Елены Зеленской.