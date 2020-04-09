Всеукраинская школа онлайн начала работу со скрипом

Учителя один за другим начали допускать ошибки в эфирах, что сразу же вызвало шутки и критику со стороны украинцев

Учитель украинского языка назвала белого медведя "Антарктическим". На занятии для пятого класса педагог рассказала, что ей "Мишка Антарктический" написал, которому показывали видеоуроки ВШО полярники со станции "Академик Вернадский". Об этом пишет Politeka.

На уроке была и первая леди Украины Елена Зеленская.

Как можно понять, антарктических медведей не бывает. Там живут пингвины, а медведи белого окраса обитают в Арктике - на северном полюсе Земли.

Учительница математики 5-го класса пыталась вычислить скорость катера, который плывет против течения. Она для этого отняла от скорости катера в стоячей воде (30,2 км/ч) скорость течения (2,2 км/ч) и вместо правильного ответа в 28 км/ч получила 18 км/ч.

А вот учительница истории для пятого класса перепутала императоров Российской империи Николая I и Николая II, когда рассказывала об украинской истории тех годов.

Сегодня на уроке географии всеукраинской онлайн-школы Зеленского вы узнаете, что материк Австралия омывается Антлантическим океаном. Напомню, что вчера на уроке математики мы узнали, что 30.2 - 2.2 = 18 https://www.facebook.com/100037160205931/posts/219631452618860/ Gepostet von Alex Drone am Mittwoch, 8. April 2020

Учительница географии для 10 класса перепутала Индийский океан и Атлантический.

В сети украинцы начали активно обсуждать курьезы такого образования. Некоторые рисовали фотожабы, а другие назвали это вердиктом системе образования Украины.

Напомним, Елена Зеленская срочно обратилась к украинцам после скандала, фото

А еще Politeka писала, что Елена Зеленская с опухшим лицом удивила дешевым видом, полное видео

Также Politeka сообщала, что заплаканная жена Зеленского обратилась к украинцам и поразила видом



