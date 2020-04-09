Учителя один за другим начали допускать ошибки в эфирах, что сразу же вызвало шутки и критику со стороны украинцев
Учитель украинского языка назвала белого медведя "Антарктическим". На занятии для пятого класса педагог рассказала, что ей "Мишка Антарктический" написал, которому показывали видеоуроки ВШО полярники со станции "Академик Вернадский". Об этом пишет Politeka.
На уроке была и первая леди Украины Елена Зеленская.
Машина Ляшко разбилась в ДТП: первые кадры с места аварии, "врезалась в фургон и..."
Горячая Крадашьян едва удержала пышных «близняшек» в боди: от этого невозможно оторваться!
Важное предупреждение: чем обернется прогулка с котом вместо собаки на карантине, "никогда так не делайте"
Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
Как можно понять, антарктических медведей не бывает. Там живут пингвины, а медведи белого окраса обитают в Арктике - на северном полюсе Земли.
Учительница математики 5-го класса пыталась вычислить скорость катера, который плывет против течения. Она для этого отняла от скорости катера в стоячей воде (30,2 км/ч) скорость течения (2,2 км/ч) и вместо правильного ответа в 28 км/ч получила 18 км/ч.
А вот учительница истории для пятого класса перепутала императоров Российской империи Николая I и Николая II, когда рассказывала об украинской истории тех годов.
Учительница географии для 10 класса перепутала Индийский океан и Атлантический.
В сети украинцы начали активно обсуждать курьезы такого образования. Некоторые рисовали фотожабы, а другие назвали это вердиктом системе образования Украины.
Напомним, Елена Зеленская срочно обратилась к украинцам после скандала, фото
А еще Politeka писала, что Елена Зеленская с опухшим лицом удивила дешевым видом, полное видео
Также Politeka сообщала, что заплаканная жена Зеленского обратилась к украинцам и поразила видом