Последняя неделя перед Пасхой принесет в Украину резкое похолодание
Понедельник, 13 апреля, еще порадует теплом, но уже со вторника погода устроит кордебалет, пишет на своей странице в Фейсбуке известный украинский синоптик Наталья Диденко.
В Вербное воскресенье, 12 апреля, погода будет сухой и преимущественно солнечной, а температура воздуха прогреется до +11 +16. Ветер с порывистого северо-западного сменится на юго-западный и будет умеренным и даже слабым.
В понедельник, 13 апреля, в большинстве областей Украины ощутимо потеплеет до +15 +200 градусов. Но ветер снова станет сильным, однако еще юго-западного направления.
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А вот со вторника, сообщает синоптик, все кардинально поменяется:
«Ветер перейдет снова на северо-западный, северный, ворвется похолодание, скорость ветра увеличится, дожди местами переходящие в мокрый снег».
Потепление придет во второй половине недели, однако оно не будет существенным.
«И вообще, по предварительным прогнозам, всю неделю перед Пасхой и на саму Пасху особого тепла бесполезно ждать», – подчеркивает Диденко.
Она рекомендует тем, кто работает не на удаленке, достать с антресолей теплые вещи, а водителям – быть более внимательными на дорогах.
Как сообщалось ранее, синоптики предупредили украинцев, каких сюрпризов ждать от погоды в апреле и мае.
По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Веры Балабух, на фоне изменения климата во всем мире уже в мае на территории Украины ожидается сильная засуха.
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Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком изменении погоды: кому не повезет.
Также Politeka писала, что погода устроит украинцам американские горки: важное предупреждение, «ударит по…».