Последняя неделя перед Пасхой принесет в Украину резкое похолодание

Понедельник, 13 апреля, еще порадует теплом, но уже со вторника погода устроит кордебалет, пишет на своей странице в Фейсбуке известный украинский синоптик Наталья Диденко.

В Вербное воскресенье, 12 апреля, погода будет сухой и преимущественно солнечной, а температура воздуха прогреется до +11 +16. Ветер с порывистого северо-западного сменится на юго-западный и будет умеренным и даже слабым.

В понедельник, 13 апреля, в большинстве областей Украины ощутимо потеплеет до +15 +200 градусов. Но ветер снова станет сильным, однако еще юго-западного направления.

А вот со вторника, сообщает синоптик, все кардинально поменяется:

«Ветер перейдет снова на северо-западный, северный, ворвется похолодание, скорость ветра увеличится, дожди местами переходящие в мокрый снег».

Потепление придет во второй половине недели, однако оно не будет существенным.

«И вообще, по предварительным прогнозам, всю неделю перед Пасхой и на саму Пасху особого тепла бесполезно ждать», – подчеркивает Диденко.

Она рекомендует тем, кто работает не на удаленке, достать с антресолей теплые вещи, а водителям – быть более внимательными на дорогах.

Как сообщалось ранее, синоптики предупредили украинцев, каких сюрпризов ждать от погоды в апреле и мае.

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Веры Балабух, на фоне изменения климата во всем мире уже в мае на территории Украины ожидается сильная засуха.

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Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком изменении погоды: кому не повезет.

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