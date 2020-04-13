Жители Житомирщины жалуются на то, что украинские правоохранители не дают им начать посевной сезон из-за карантина

В Житомире, по словам местных жителей, участковые полицейские начали составлять протоколы на украинцев, которые у себя на огородах сажают картофель.

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал на своей странице в сети Facebook местный житель Вадим Шевчук.

По его словам, он возил своих родственников садить картоплю в село Топорище на Житомирщине. Жители села рассказали ему, что участковый ходит по селу и составляет протоколы на людей, которые работают на поле. По сути, полицейские начали охоту на украинцев, которые сажают картошку.

Вадим Шевчук отметил, что он сам стал свидетелем того, как женщина попросила своего мужа снять маску и надеть лишь тогда, когда будет идти участковый.

Под его постом в сети украинцы оставили множество комментариев, в которых отмечали, что слышали о таких действиях участковых во время карантина. Были и те украинцы, которые напомнили, что участковые имеют право такое делать, ведь в Украине карантин.

"Тоже слышала о таком от полиции. А еще в родном городке похороны были, пришло проститься с десяток соседей - разогнали, потому что то массовое мероприятие", "То, что участковый ходит по селу и просит надевать маски, то, наверное, карантин же".

Другие раскритиковали действия участкового, отметив, что если это продолжится, то людям будет нечего есть.

"Конечно, они ведь будут кормить всю зиму геноцидный народ!!Какие приказы, такая и жизнь!", "Что то мне это напоминает? 1937 год продразверстка, забор всего посадочного материала и голодовку обеспечена, а сейчас нам её готовит наше правительство", " А есть люди что будут по осени? Или пытаются внедряют 1937 год, чтобы побольше людей погибло?".

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