Верховная Рада в понедельник, 13 апреля, приняла изменения в бюджет на 2020 год, связанные с перераспределением средств из-за эпидемии китайского вируса

Таким образом, депутаты сократили расходы на выплату льгот и жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг на 8,2 млрд грн. Если ранее утвержденная сумма на указанные расходы составляла 47,5 млрд грн, то с учетом изменений теперь составляет 39,3 млрд грн.

Так, на 3 млн 600 тыс. грн уменьшены расходы на мероприятия по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее уязвимых категорий населения; на 1,3 млрд грн расходы на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения; на 18,3 млн грн расходы на оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских лагерях МДЦ «Артек» и ДЦ «Молодая гвардия».

Ранее мы сообщали, парламентарии поддержали предложенные изменения в бюджет 249 голосами. При этом изменения поддержали только "Слуги народа" и группа "Доверие", в то время, как остальные политические силы были против.

Кроме урезаний расходов на льготы и субсидии, изменения в бюджет коснулись также зарплат чиновников, нардепов и госменеджеров.

По прогнозам экономистов, тех средств, которые будут получены в результате урезания бюджета, возможно, не хватит: в стране резко повысится уровень безработицы, а население столкнется с падением доходов.

Отметим, на этом же заседании Рада разблокировала подписание закона о земле. Парламентарии рассмотрели 13 постановлений об отмене результатов голосования от 30 марта. Ни одно из постановлений не поддержали более 72 депутатов. Теперь закон может подписать спикер парламента и президент.

Напомним, Зеленский проговорился об урезании зарплат, украинцы ошеломлены: «лишний раз не поедут отдыхать».

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