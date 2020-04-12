Эти цифры нужно знать всем!

Украинцам решили показать доработанный проект изменений в бюджет страны на этот год

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Так, фонд борьбы с коронавирусом сократят еще больше: с 97,06 млрд гривен до 64,67 миллиардов. При этом самому Министерству здравоохранения достанется лишь 15,8 млрд. А Министерство социальной политики получит десять миллиардов для выплат пенсий и надбавок.

Фонд государственного бюджета, согласно тексту документа, увеличен с 40,7 миллиардов до 42,7 млрд гривен.

Предполагается частичное восстановление фонда регионального развития – на это выделят 4,9 миллиарда. Эти деньги пойдут на образование, науку, культуру, спорт и здравоохранение.

Также доработанный проект предусматривает, что семьи медиков, которые погибли из-за коронавируса, получат специальные доплаты. А вот сотрудников исполнительных органов, наблюдательных советов, народных депутатов, судий, прокуроров ждет наоборот – ожидает ограничение выплат.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский объявил о сокращении зарплат некоторых украинцев уже с этого месяца.

Во время своего традиционного ежедневного обращения к украинцам президент сообщил о том, что уже с апреля зарплаты госслужащих в стране сократят. Теперь они не могут превышать 47 тысячи гривен. По подсчетам Кабмина, это позволит сэкономить как минимум 1,5 миллиарда гривен для бюджета.

«Подтянуть пояса должны все госслужащие. Уже с апреля, независимо от ранга и их должности, их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, Центризбиркома и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов», - заявил Зеленский.

Напомним, помятый Зеленский резко обратился к украинцам на камеру, появилось полное видео.

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