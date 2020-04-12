Экономику Украины по итогам 2020 года ждет сильный обвал

Об этом говорят данные прогноза Всемирного банка. При этом в своих расчетах эксперты основывались на предположении, что пандемия «уханьского» вируса пойдет на спад во второй половине этого года. В таком случае, ожидается, что экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Если же ситуация с вирусом не улучшится, прогнозы Всемирного банка будут другими.

Пока Банк представил следующий прогноз для Украины:

Рост инфляции в Украине до 8,9% по итогам 2020 года.

Дефицит бюджета на уровне 4,9% от ВВП.

Размер государственного долга — 59% от ВВП.

Эксперты отмечают, что уже в следующем году экономическая ситуация в Украине должна улучшиться. Так, ожидается, что:

ВВП вырастет на 3%.

Инфляция составит 5%.

Дефицит бюджета вернется до уровня в 2,1% ВВП.

Размер госдолга сократится до 55,4% ВВП.

В свою очередь, Кабмин уже официально ухудшил прогноз по инфляции в стране, а также по зарплатам и ВВП. Так, в правительстве ожидают, что ВВП упадет на 4,8%, а инфляция по итогам года составит 11,6%.

Также Украину ждет заметный рост уровня безработицы до 9,4%, а также уменьшение среднемесячной зарплаты на 4,5%.

Кроме того, страну ждет снижение экспорта товаров и услуг на 5,5% по сравнению с 2019 годом (до $59,9 млрд), импорта — на 10% (до $88,3 млрд). Дефицит торгового баланса составит $8,3 млрд.

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