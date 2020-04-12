Экономику Украины по итогам 2020 года ждет сильный обвал
Об этом говорят данные прогноза Всемирного банка. При этом в своих расчетах эксперты основывались на предположении, что пандемия «уханьского» вируса пойдет на спад во второй половине этого года. В таком случае, ожидается, что экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.
Если же ситуация с вирусом не улучшится, прогнозы Всемирного банка будут другими.
Пока Банк представил следующий прогноз для Украины:
- Рост инфляции в Украине до 8,9% по итогам 2020 года.
- Дефицит бюджета на уровне 4,9% от ВВП.
- Размер государственного долга — 59% от ВВП.
Эксперты отмечают, что уже в следующем году экономическая ситуация в Украине должна улучшиться. Так, ожидается, что:
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- ВВП вырастет на 3%.
- Инфляция составит 5%.
- Дефицит бюджета вернется до уровня в 2,1% ВВП.
- Размер госдолга сократится до 55,4% ВВП.
В свою очередь, Кабмин уже официально ухудшил прогноз по инфляции в стране, а также по зарплатам и ВВП. Так, в правительстве ожидают, что ВВП упадет на 4,8%, а инфляция по итогам года составит 11,6%.
Также Украину ждет заметный рост уровня безработицы до 9,4%, а также уменьшение среднемесячной зарплаты на 4,5%.
Кроме того, страну ждет снижение экспорта товаров и услуг на 5,5% по сравнению с 2019 годом (до $59,9 млрд), импорта — на 10% (до $88,3 млрд). Дефицит торгового баланса составит $8,3 млрд.
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