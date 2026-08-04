Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області залишається предметом обговорення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області поки не вплинуло на більшість липневих платіжок, адже рішення щодо зміни окремих розцінок ще не набрали чинності, пише Politeka.net.

Для жителів Одеси основні комунальні платежі залишаються на попередньому рівні. У профільних службах пояснюють, що запропоновані коригування проходять усі необхідні процедури погодження, тому наразі нарахування здійснюють за чинними ставками.

Вартість вивезення побутових відходів залежить від підприємства, яке обслуговує будинок або приватне домоволодіння. Оплату визначають відповідно до затверджених показників.

Електроенергія для населення коштує 4,32 гривні за кіловат-годину. Власники двозонних лічильників у нічний період можуть сплачувати 2,16 гривні, що дозволяє скоротити витрати. Газ від постачальника «Нафтогаз» реалізується за ціною 7,96 гривні за кубометр, окремо оплачується доставка.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області залишається предметом обговорення через можливий перегляд вартості водопостачання. Відповідно до оприлюдненого проєкту, пропонують встановити розцінку 93,66 гривні за кубометр із ПДВ, однак документ ще не затвердили.

Нині водопостачання разом із водовідведенням обходиться споживачам приблизно у 35,16 гривні за кубометр. Додатково передбачена абонентська плата за обслуговування мереж у розмірі 94,38 гривні.

Необхідність перегляду пояснюють зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт обладнання та утримання інженерної інфраструктури. Саме ці фактори впливають на оновлені економічні розрахунки підприємства.

Остаточне рішення ухвалять після завершення всіх передбачених процедур. До цього часу містянам радять стежити за офіційними повідомленнями органів влади та комунальних служб, щоб своєчасно дізнатися про можливі зміни.

Джерело: novyny.live

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