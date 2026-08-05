Подорожчання проїзду в Кропивницькому офіційно затвердив виконавчий комітет міської ради, однак нові тарифи почнуть діяти лише після впровадження електронної системи оплати, повідомляє Politeka.net.

До запуску безготівкового розрахунку пасажири й надалі користуватимуться громадським транспортом за чинними тарифами.

У міській раді пояснили, що перегляд вартості проїзду став вимушеним через зростання витрат комунального перевізника. Серед основних причин називають подорожчання електроенергії, пального, запасних частин, шин, ремонту рухомого складу, а також збільшення витрат на оплату праці.

Після впровадження електронного квитка вартість поїздки у тролейбусі при оплаті банківською або транспортною карткою, а також за допомогою сервісів Apple Pay чи Google Pay, становитиме 12 гривень. За паперовий квиток пасажири сплачуватимуть 15 гривень. Таку ж суму встановили й за перевезення багажу.

Для власників персоніфікованих пільгових карток вартість поїздки визначили на рівні 11 гривень. Для інших категорій громадян, які мають право на пільги, тариф становитиме 10,30 гривні.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому також стосуватиметься автобусів комунального підприємства «Електротранс». При електронній оплаті проїзд коштуватиме 18 гривень, стільки ж становитиме плата за перевезення багажу. Паперовий квиток обійдеться у 20 гривень, а для пільгових категорій пасажирів діятимуть тарифи 17 гривень або 16,20 гривні залежно від категорії.

У міській владі зазначають, що оновлення тарифів має забезпечити стабільну роботу громадського транспорту, зберегти чинну маршрутну мережу та підтримувати належний технічний стан автобусів і тролейбусів.

Про дату запуску електронної системи оплати та початок застосування нових тарифів мешканців Кропивницького поінформують додатково.

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