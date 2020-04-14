Скандальная депутат российской Госдумы Наталья Поклонская неожиданно вспомнила об Украине, призвав Россию помочь соседской стране

Так, сбежавшая в Россию украинская прокурор неожиданно призвала оказать помощь Украине, которая вот уже десять дней не может справиться с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

По ее мнению, Украина осталась наедине с проблемой пожаров в результате того, что все страны сейчас заняты борьбой с китайским вирусом.

"Я убеждена, что другим странам стоит обратить на это особое внимание. И если Украина не справляется самостоятельно, необходимо эту проблему решить всем сообща", - сказала скандальная Поклонская.

Кроме того, Поклонская призвала вспомнить о том горе, которая принесла чернобыльская катастрофа. В то же время депутат сразу оправдалась, что не является экспертом в вопросах зоны отчуждения.

"Как политик, призываю всех обратить пристальное внимание на сложную ситуацию с бушующими пожарами в этой опасной зоне и оказать помощь Украине, закрыв вопрос угрозы и страха людей перед подобными трагедиями", - призвала Поклонская.

Также ранее сообщалось, что скандальная депутат российской Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась на условия самоизоляции в период карантина.

Сбежавшая в Россию украинская прокурор неожиданно обрушилась с критикой на действия Кремля в связи с пандемией "уханьского" вируса. Так, по ее мнению, чиновники делают недостаточно для того, чтобы поддержать и успокоить людей.

Напомним, Поклонская решила помирить Украину и РФ с помощью вируса.

Как сообщала Politeka, Поклонская в панике накинулась на Зеленского из-за планов по Крыму: "Как жить дальше?".

Также Politeka писала, что Поклонская разразилась немыслимым бредом об украинцах.