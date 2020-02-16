Депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская разразилась новыми обвинениями в адрес украинской власти

Поводом для очередного скандала стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное на Мюнхенской конференции, о намерении провести выборы на всей территории страны, в том числе и в оккупированном Крыму.

Поклонская не удержалась от комментария: по ее мнению, проводить в Крыму нужно не выборы, а референдум, пишут российские СМИ. Причем вопрос на этом референдуме должен быть всего один: "Как жить дальше?"

Одиозный политик заявила, что Зеленскому следует выяснить, хотят ли украинцы продолжения войны на востоке и возвращение аннексированного полуострова. Кроме того "депутат" добавила, что на референдуме необходимо решить вопрос с подачей воды в Крым.

Не обошлось и без традиционных прокремлевских тирад Поклонской о признании Крыма российским, прекращении войны на Донбассе и "наказания виновных в госперевороте".

Также "депутат" заявила, что якобы Зеленский "был бы рад смене риторики, но продолжает действовать с оглядкой на националистов".

Напомним, ранее Поклонская обратилась к Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию с "водной блокадой" оккупированного Крыма. Речь о восстановлении водоснабжения из материковой Украины на полуостров. Дело в том, что крымские водохранилища естественного стока наполнены лишь на треть. К примеру, общие запасы в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, около 28 млн куб. м (5 млн куб. м из них - остаток, который невозможно использовать). Это примерно в два раза меньше, чем год назад. Причиной нехватки воды является длительное отсутствие осадков.

Также мы сообщали, недавно Поклонская отличилась очередным маразматическим бредом о "лагерях на Донбассе" и "газовых камерах в Киеве", о чем на написала у себя на странице в соцсети Фейсбук.

Ко всему прочему, пособница оккупантов оскорбила украинских патриотов, заявив, что якобы у них серьезные проблемы с психическим здоровьем.