Бывшая "прокурор" оккупированного Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская разразилась очередным бредом об Украине

Тему для нового мыслеизложения она выбрала актуальную – коронавирус, передает Politeka.

На своей странице в Фейсбуке любительница царя Николая II написала, что вместе с коронавирусом пришла мировая паника, в результате которой «мы все оказались на пороге массового психоза».

Она не исключила, что кто-то специально вызывает панику и пугает людей, отвлекая их от чего-то важного, а также испытывает бактериологическое оружие.

Поклонская призывает поменять информационную политику и перестать нагнетать панику. Но самое «гениальное, что она придумала, это – организовать штаб взаимопомощи России и Украины в борьбе с коронавирусом, поскольку «беда и угроза всегда объединяли людей».

Таким образом Поклонская предлагает объединить инфекционистов, которые бы «вместе лечили россиян и украинцев, вместе тушили панику в наших странах».

И тогда, уверена она, все резко станет хорошо.

«Мы перестанем друг другу «вигвамы» рисовать, как Шарик и Матроскин из «Простоквашино». А на смену ужасу и психозу придут спокойствие и дружба. Давно пора», – закончила свой пост предательница Украины.

В комментариях среди гула хвалебных голосов нашлись и те, кто указал Поклонской, что она, мягко говоря, ошибается.

«Жаль, что тебя, Натаха, ничего не ухватит!», «Не говори ничего.., только улыбайся», «"Хороший повод организовать штаб взаимопомощи России и Украины"... Захватили часть территории, поддерживают сепаратистов, убийства и пытки украинцев на Донбассе и с умильной улыбкой говорит: - Давайте дружить!», «Наталья, похоже, что Вам до конца дней придется жить в вирусной среде :)», «Блеснула умом… великая леди», – пишут под публикацией.

Ранее Поклонская потребовала пересажать всех участников по делу расстрелов на Майдане в 2014 году.

«Они думают, что своими безграмотными смертными приговорами кого-то испугают. Какими были тупоголовыми гамадрилоподобными радикалами, убивающими людей на Майдане, – такими и остались!» – заявила она в эфире пропагандистского канала.

Напомним, скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму, такого никто не ожидал.

Как сообщала Politeka, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Также Politeka писала, что подвыпившая Поклонская поплатилась за неудачный подкат к Зеленскому.