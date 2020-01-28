Музикант Андрій Макаревич, якого в Росії критикували за концерти в Україні та відмову співати для жителів Донбасу, зробив важливу заяву

Він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що новий міністр культури Росії Ольга Любимова відмовилася підтримати фільм до 50-річчя групи «Машина часу».

Своє рішення чиновниця аргументувала тим, що «ворогів» вони не підтримують, пригадавши музиканту критику на адресу влади.

За словами Макаревича, цей проект підтримали в управлінні президента з громадським проектам, а тодішній глава Мінкультури Володимир Мединський заявив, що він не проти зйомок фільму про «Машину часу». Але проект закінчився на Ользі Любимової, яка тоді очолювала департамент кінематографії.

Андрій Макаревич зазначив, що не знає, чи була тоді виголошена «сакральна фраза про ворогів», але якщо це правда, що «майбутній міністр записав у вороги не тільки «Машину часу», але і провідних російських кінорежисерів». «Незручно вийшло», - додав музикант.

Раніше ми писали, що легендарний російський співак Андрій Макаревич в пух і прах розніс російське телебачення.

На його думку, якщо б України не існувало, її треба було б вигадати тільки для того, щоб на російських ток-шоу і у новинах було що обговорювати.

Лідер групи нагадав про те, що більше п'яти років головні пропагандисти РФ буквально кричать про Україну.

«Обурюються, сміються, глузують і навіть іноді співчувають», – зазначив він.

Макаревич дивується, чому не говорять про Путіна, Медведєва, Шойгу, рівень пенсій і зарплат в країні або «дивовижні» ініціативи Держдуми РФ. Трохи ефірного часу іноді перепадає і американському президентові Дональду Трампу, але і то тільки в зв'язку з Україною.

І дивується, що стільки часу говорити про сусідній країні не у всіх фантазії вистачить, але у російських пропагандистів її вистачає.

«Воістину — якщо б не було України, її треба було б придумати», — підсумував співак.

Нагадаємо, Макаревич розповів, як росіяни могли отримати Крим без заперечення України.

Як повідомляла Politeka, Макаревич засвітився з сином і розкішною красунею, фото підірвало мережу.

Також Politeka писала, що Макаревич розлютив росіян заявою: "80% - ідіоти".