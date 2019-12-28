Сын легендарного российского музыканта Андрея Макаревича Иван опубликовал фото с отцом и шикарной красоткой

На фото Андрей держит Ивана и неизвестную девушку за головы. Макаревич на снимке в пиджаке и белой рубашке. Молодые улыбаются и смотрят вниз. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Под публикацией фанаты не разобрались, кто эта девушка и предположили, что Макаревич благословил пару на свадьбу. В СМИ уже появилась информация, что возможно загадочная красотка - это вице-президент по стратегическим направлениям компании American Express Донна Донато.

А подпись к фото, которую Иван оставил под снимком - "Sisdadandi", журналисты перевели, как "Это исчезало" с итальянского.



Фанаты писали, что "Это свадьба" или " Благословление".

Но оказалось все намного проще. Эта надпись - сокращение с английского языка: "Sister, dad and I", что в переводе: "Сестра, отец и я".

На снимке сестра Ивана, 44-летняя Дана Макаревич.

В СМИ была информация, что когда Макаревичу было 22 года, он состоял в отношениях с некой девушкой, имя которой никто не знает. Она родила дочь от музыканта, но ему ничего не сказала, а потом уехала на постоянное место жительства в Америку. Уже когда Дана была взрослой, то нашла отца в Москве.

Ранее мы сообщали, что легендарный российский музыкант Андрей Макаревич нарвался на критику россиян за фразу про "идиотов".

В интервью российским СМИ, Макаревич сказал, что большая часть человечества является идиотами — и с этим якобы ничего нельзя поделать.

«Вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность», — заявил он. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре, куда Макаревич вошёл в начале года.

Напомним, Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины

А еще Politeka писала, что Макаревич набросился на российских пропагандистов из-за Украины

Также Politeka сообщала, что Макаревич и Ахеджакова экстренно обратились к Путину с требованием



