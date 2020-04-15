Погода в Украине 15 апреля удивит, поскольку весеннее тепло исчезнет, а на смену ему придут холода и дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на севере страны ожидаются тучи и дневные 7-9 тепла. А вот ночью сильно похолодает: на улице ожидается от 0 до -3 мороза.

Немного теплее днем будет в центральных регионах: облачность будет сопровождаться 8-12 тепла. Ночью столбики термометров покажут от +4 до -3 по Цельсию (морозы будут в Черкасской и Винницкой областях).

На юге Украины о "минусах" можно забыть: днем воздух прогреется до 12-14 тепла. А в темное время суток оно упадет до 3-5 выше нуля.

На востоке ожидаются дожди. Особенно сильными они будут в Луганской и Донецкой областях. Днем столбик термометра покажет 8-10 тепла. Ночью же ожидается от 3 до 6 выше нуля.

Похожей ситуация будет и на западе страны. Там ожидается похолодание местами до 7-9 тепла (Волынская, Ровенская, Хмельницкая области). На остальной части территории воздух прогреется до 8-14 тепла. Ночью же везде похолодает: от -3 до -1 градуса.

Напомним, погода устроит украинцам мощную встряску: от +17 до морозов и снега, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, погода снова испытает украинцев, синоптики огорошили прогнозом: где будут дожди и +22.

Также Politeka писала о последнем дне тепла: погода готовит резкий разворот, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину.