Погода в Украине 15 апреля удивит, поскольку весеннее тепло исчезнет, а на смену ему придут холода и дожди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.
Так, на севере страны ожидаются тучи и дневные 7-9 тепла. А вот ночью сильно похолодает: на улице ожидается от 0 до -3 мороза.
Немного теплее днем будет в центральных регионах: облачность будет сопровождаться 8-12 тепла. Ночью столбики термометров покажут от +4 до -3 по Цельсию (морозы будут в Черкасской и Винницкой областях).
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На юге Украины о "минусах" можно забыть: днем воздух прогреется до 12-14 тепла. А в темное время суток оно упадет до 3-5 выше нуля.
На востоке ожидаются дожди. Особенно сильными они будут в Луганской и Донецкой областях. Днем столбик термометра покажет 8-10 тепла. Ночью же ожидается от 3 до 6 выше нуля.
Похожей ситуация будет и на западе страны. Там ожидается похолодание местами до 7-9 тепла (Волынская, Ровенская, Хмельницкая области). На остальной части территории воздух прогреется до 8-14 тепла. Ночью же везде похолодает: от -3 до -1 градуса.
Напомним, погода устроит украинцам мощную встряску: от +17 до морозов и снега, важное предупреждение.
Как сообщала Politeka, погода снова испытает украинцев, синоптики огорошили прогнозом: где будут дожди и +22.
Также Politeka писала о последнем дне тепла: погода готовит резкий разворот, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину.