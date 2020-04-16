Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в новом видео рассказал, как победить современный вирус

Комаровский отметил, что не стоит надеяться на противовирусные препараты, а нужно верить в свои силы. Поэтому стоит отвлечься и расслабиться, уверен врач. Об этом пишет Politeka со ссылкой на выступление педиатра в новом ролике. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как добавил Комаровский, человеку будет легче, если они сядут рядом и выпьют по 150 грамм качественного вина и тогда "вирус обязательно отступит".

"Я вам предлагаю отвлечься, выпить качественный продукт, который вас расслабит, которое окажет мощное психотерапевтическое воздействие, и я вот предлагаю вам именно красное вино. Если вам хочется белое – на здоровье", – сказал педиатр.

Сообщалось, что популярный украинский педиатр доктор Евгений Комаровский рассказал, какой раствор не стоит использовать в качестве антисептика.

По словам Комаровского, в аптеках продается борная кислота, которая может убивать бактерии, так как содержит 97% спиртовой раствор. Но борную кислоту, по словам врача, «никто и никогда не использует в дезинфицирующих средствах».

Педиатр объяснил, что этот раствор применяют, если у пациентов есть кожные бактериальные инфекции.

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