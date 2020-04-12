Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал украинцам дельный совет
Так, Евгений Комаровский записал видео в Tik-Tok и показал достаточно оригинальным образом, как надо кашлять. При этом он пританцовывал.
Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале Kharkiv Journal.
Памела Андерсон еле удержала свое достоинство в глубоком декольте: от фото дух захватывает
Срочное обращение Зеленского, новые зарплаты и обвал доллара - главное за ночь
«Разговаривал с трудом»: Андрея Данилко сразил приступ, выяснились подробности
Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
Он отметил, что многие люди люди считают, что кашлять нужно в кулак, но это совершенно неправильно. Ведь нужно это делать только в локоть.
"Только что увидел в трендах TikTok совершенно жуткое видео, где молодежь размахивает руками и показывает, как правильно надо кашлять при китайском вирусе. И делают это так... Товарищи, это грубейшая ошибка! Кашлять надо в локоть! Вот так правильно, понимаете?" – отметил доктор под ритмы музики.
По словам доктора, нужно покупать непортящиеся продукты и лекарства, благодаря которым можно будет не выходить из дома хотя бы две-три недели.
Прежде всего, рекомендуется приобрести "долгоиграющие" овощи и фрукты, среди которых: лук, свекла, бобовые, чеснок, картофель, морковь, яблоки, апельсины, лимоны и так далее.
Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.
Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".
Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".