Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал украинцам дельный совет

Так, Евгений Комаровский записал видео в Tik-Tok и показал достаточно оригинальным образом, как надо кашлять. При этом он пританцовывал.

Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале Kharkiv Journal.

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Он отметил, что многие люди люди считают, что кашлять нужно в кулак, но это совершенно неправильно. Ведь нужно это делать только в локоть.

"Только что увидел в трендах TikTok совершенно жуткое видео, где молодежь размахивает руками и показывает, как правильно надо кашлять при китайском вирусе. И делают это так... Товарищи, это грубейшая ошибка! Кашлять надо в локоть! Вот так правильно, понимаете?" – отметил доктор под ритмы музики.

Также ранее сообщалось, что доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос одного украинцев по поводу карантина и запаса еды. Так, у врача с многолетним стажем поинтересовались, что нужно покупать и не ощущать себя обделенным витаминами.

По словам доктора, нужно покупать непортящиеся продукты и лекарства, благодаря которым можно будет не выходить из дома хотя бы две-три недели.

Прежде всего, рекомендуется приобрести "долгоиграющие" овощи и фрукты, среди которых: лук, свекла, бобовые, чеснок, картофель, морковь, яблоки, апельсины, лимоны и так далее. 

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".