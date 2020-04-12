Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал украинцам дельный совет

Так, Евгений Комаровский записал видео в Tik-Tok и показал достаточно оригинальным образом, как надо кашлять. При этом он пританцовывал.

Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале Kharkiv Journal.

Он отметил, что многие люди люди считают, что кашлять нужно в кулак, но это совершенно неправильно. Ведь нужно это делать только в локоть.

"Только что увидел в трендах TikTok совершенно жуткое видео, где молодежь размахивает руками и показывает, как правильно надо кашлять при китайском вирусе. И делают это так... Товарищи, это грубейшая ошибка! Кашлять надо в локоть! Вот так правильно, понимаете?" – отметил доктор под ритмы музики.