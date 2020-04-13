Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм дал дельные советы

Доктор в соцсети опубликовал информацию о пеленании, пишет Рoliteka.net.

Как говорится в посте, большинство травм во время пеленания детей происходило в результате падения со столика. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать столик с бортиками, а также с местами для необходимых принадлежностей.

Столик лучше установить в углу, вдали от штор, проводов, батарей, розеток, электроприборов и так далее.

Пеленальные принадлежности должны быть вдали от ребенка, но при этом быть навиду у родителей.

Одна рука взрослого всегда должна касаться ребенка.

Во время неотложных обстоятельств ребенка нужно допеленать, но если это не удается, его можно уложить в безопасное место.

Последнее, что должне запомнить родитель - малыша нельзя оставлять самого. Ребенок может упасть, это произойдет так быстро, что никто не сможет ничего с этим предпринять.

Напомним, Евгений Комаровский записал видео, в котором показал, как надо кашлять.

Многие люди люди считают, что кашлять нужно в кулак, но это совершенно неправильно. Ведь нужно это делать только в локоть.

"Кашлять надо в локоть! Вот так правильно, понимаете?", – отметил доктор под ритмы музики.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский развеял миф об эффективности масок: «Маски с любыми фильтрами — это чистой воды развод». Также от вируса не защитят и «черные противовирусные маски с угольными фильтрами».

При этом Комаровский отметил, что по-настоящему эффективным средством защиты во время эпидемии является респиратор.

"Если вы здоровы и надели хлопковую маску, чтобы защититься от вируса, - это наивная глупость", - отметил врач.

Напомним, что Комаровский выдал, что ждет украинцев после строгого карантина: "Люди, вы понимаете, зачем он нужен?".

Как сообщала Politeka, Комаровский объяснил, кто не заболеет опасным вирусом: "Всё дело в...".

Также Politeka писала, могут ли комары разносить китайский вирус: Комаровский дал неожиданный ответ.