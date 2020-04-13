Доктор Евгений Комаровский решил расставить все точки относительно применения жаропонижающих свечей при высокой температуре

Как передает Politeka.net, все нюансы он объяснил на своей странице в Instagram.

Педиатр подчеркнул, что для получения эффекта совершенно недостаточно, чтобы свеча растворилась. Надо, чтобы действующее вещество из растворенного лекарства всосалось в кровь.

«Конечно, чем выше температура, тем быстрее будет растворяться свеча, но быстрое растворение и быстрое всасывание — это принципиально разные вещи, и это надо понимать», - отметил он.

Доктор Комаровский пояснил, что при высокой температуре тела в связи с дефицитом жидкости и воздействием на сосуды токсинов в организме очень часто возникает так называемая централизация кровообращения. Суть этого явления в упрощенном виде можно описать так — происходит спазм сосудов в органах не жизненно важных, и за счет этого увеличивается кровоснабжение в легких, головном мозге, сердце. Физиологически не жизненно важными органами являются прежде всего кожа и кишечник.

Таким образом, при высокой температуре из-за спазма сосудов кишечника всасывание значительно замедляется. Поэтому жаропонижающее средство из свечи будет всасываться медленнее. Всасывание из желудка в такой ситуации тоже замедляется, но тем не менее желудок все-таки больше приспособлен к всасыванию жидкости по сравнению с прямой кишкой.

Ориентироваться можно даже не на высокую температуру, а на состояние ребенка. Если у ребенка теплые и розовые пятки, значит, централизации кровообращения нет, свеча будет эффективной, если же пятки бледные и прохладные, то лучше использовать жаропонижающее средство для приема внутрь.

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