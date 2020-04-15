Граница с Польшей была перекрыта украинцами, которые отказались от принудительной обсервации

Десятки украинцев собрались возле пункта пропуска Ягодин накануне, 14 апреля. Дорогу перекрыли те, кто приехал из-за границы, а также их родственники и перевозчики. Об этом пишет Politeka со ссылкой на выпуск ТСН.

Протестующие отказались от обсервации, которая со вторника, 14 апреля, обязательна. Они требовали разрешить им самоизоляцию в домашних условиях. Правоохранители составили админпротоколы на нарушителей и отпустила их домой. Дорога в итоге была разблокирована.

Отметим, что в Кабмине сегодня заявили о закрытии еще 10 пунктов пропуска на границе с Молодией, Польшей и Румынией. Все из-за того, что поток украинских граждан сократился к минимуму. Об этом сообщили во времяя заседания правительства.

Пункты пропуска, которые будут временно закрыты:

"Устилуг";

"Смильница";

"Грушев";

"Угринов";

"Кельменцы";

"Солотвино";

"Бронница";

"Сокиряны";

"Паланка";

"Новые Трояны".

Ранее мы сообщали, что украинцы смогут отправиться за границу не ранее, чем через полгода.

С таким неутешительным заявлением выступила пресс-служба МВД со ссылкой на слова замминистра ведомства Антона Геращенко. Он подчеркнул, что сегодняшнее закрытие границ, связанное с пандемией опасного вируса, не будет снято в ближайшие месяцы. По словам чиновника, в ближайшие полгода-год украинцам светят разве что путешествия внутри страны.

«Даже если пандемия Covid-19 пойдет на спад, то в ближайшие месяцы украинцам не стоит ожидать открытия границ между странами», - подчеркнул Геращенко.

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