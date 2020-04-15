История медсестры из Ровно, чей муж умер от "уханьского" вируса всколыхнула Украину

В Ровно в областной больнице от китайского вируса скончался реаниматолог Александр, сейчас и его жена, которая работала в этом же медицинском учереждении борится за жизнь. Она уверена, что супруг умер, из-за ошибки их коллег, которые не могли поставить ему правильный диагноз. Об этом пишут журналисты издания Обозреватель.

По словам сестры женщины Тамары, Ирина с мужем 20 лет проработали в Ривненской областной больнице. Оба заболели, и будучи медиками, заподозрили, что это не просто простуда.

Тамара отметила, что рентген Александра показал двухстороннее воспаление легких, экспресс-тест на китайский вирус показал отрицательный результат, но через два дня после обследований мужчине стало плохо. Настолько плохо, что врачи забрали его в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания, но это его не спасло - он умер.

По ее словам, Ирину врачи уговорили не проводить вскрытие тела мужа, мол, тебе и так плохо, зачем все это. Александра похоронили очень быстро.

Ирина Ищук в это время находилась в областной больнице, и врачи не желали признавать, что женщина заражена китайским вирусом.

"Говорили, мол, ничего страшного, вот тебе поставили катетер, езжай домой, прокапаешься – и все будет нормально, у тебя ведь температура 37,2. Но как нормально, если я чувствую, что мне плохо!" – рассказала Ирина в разговоре с журналистами Обозреватель.



Внезапно реанимацию областной больницы закрыли на дезинфекцию. А Ирину перевели в ЛОР-отделение.

"Я там была одна, еще врач и две санитарки. Это как издевательство. Мне сделали повторное КТ, которое показало, что у меня уже двустороннее воспаление легких. Что же это за лечение, если мне становится все хуже, а они постоянно настаивают на том, чтобы я ехала домой? А потом еще и заставляли покупать лекарства за свой счет!" – возмущается женщина.

Чтобы спасти Ирину, ее родители медики попробовали вызвать скорую, но, услышав их фамилию та никак не хотела приезжать. Только, когда назвали другую фамилию врачи скорой соизволили приехать. Тогда женщину увезли в инфекционную больницу.

"Тут мне сначала сказали, что в больнице много пациентов с китайским вирусом, а у меня тесты отрицательные. Встал вопрос, куда меня класть. Снова провели экспресс-тест, и он оказался положительным. Т.е. впервые за две недели мне поставили правильный диагноз", – говорит Ирина.