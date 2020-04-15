Минсоцполитики Украины рассказало, когда и кто сможет получить по тысяче гривен одноразовой помощи

Украинцы получат деньги через пять дней после того, как внесут изменения в бюджет 2020. Согласно постановлению правительства, тысячу гривен смогут получить пенсионеры, которые получают в общей сложности не больше 5 тысяч гривен. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Также получат деньги инвалиды с детства и дети с инвалидностью кроме тех, кто получает дополнительно пенсию по потере кормильца. А еще не работающие лица пенсионного возраста, кто не имеет право на пенсию.

Ранее мы сообщали, что в связи с карантином в Украине возросло число безработных.

Поэтому в Государственном центре занятости предприняли некоторые изменения.

Так, теперь действует упрощенная система подачи документов - необходимо заполнить только два заявления - о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице.

Сообщалось, что жителям Украины предлагают немалую прибавку к зарплате, но расплачиваться придется субсидиями.

Суть в том, чтобы на время карантина частично освободить от налога на доходы физических лиц работающих граждан, которые получают до 7 тысяч гривен. Если законопроект примут, им не придется выплачивать налог с первых 4 тысяч.

Напомним, Рада резко изменила бюджет для пенсионеров

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