Кабинет министров и президент Украины Владимир Зеленский придумали, как украинцам получить больше денег во время карантина

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков, передает Politeka.net.

В частности, правительство подготовило решение для граждан, которые потеряли работу во время карантина. Они смогут получить пособия по безработице напрямую через Центы занятости. В этой сфере готовятся нововведения, которые скоро внесут в Верховную Раду.

Согласно проекту, деньги безработным, пострадавшим из-за запретов, начнут выплачивать с первого дня подачи заявления по упрощенной процедуре. Кроме того, потребовать выплаты можно онлайн - сотрудники службы проведут консультации по телефону.

Министр также рассказал, сколько именно смогут получать безработные. Некоторым выплатят до 8 тысяч гривен:

Минимальная, "голая" сумма сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес".

Точную сумму пособия будут рассчитывать специалисты Центра занятости, учитывая данные конкретного украинца. Всю информацию они сообщат по телефону.

Ранее стало известно, что безработным будут начислять субсидию во время карантина. На нее могут претендовать украинцы, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в Центре занятости в статусе "безработных".

Напомним, Аваков анонсировал окончание карантина и назвал новые сроки: «Как минимум…».

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