Украинские чиновники обещают надбавку к пенсии людям в связи с распространением вируса из Китая
Как сообщает Politeka, об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
Так, доплата будет осуществляться по трем программам: доплата людям, которые достигли 80-летнего возраста; доплата по тысяче гривен для тех, чья пенсия меньше пяти тысяч гривен; индексация пенсий, которая запланирована на первое мая.
Кроме того, доплаты также получат 300 тысяч семей-ФОП, которые платили ЭСВ на протяжении года; сто тысяч безработных и малообеспеченных граждан.
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Как сообщалось ранее, "карантинные" пособия смогут получить лишь определенные категории украинцев. Как известно, в правительстве подготовили украинцам определенные выплаты в условиях карантина.
Речь идет о пособии по уходу за детьми до 10 лет, которые сможет получить один из родителей.
Но такую финансовую помощь получат лишь те физлица-предприниматели, которые не имеют наемных работников и на период введенных ограничительных мер были вынуждены заморозить свой бизнес и потеряли прибыль.
По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, сумма пособия будет в размере прожиточного минимума (2027 гривен по состоянию на 1 января 2020 года).
Напомним, в Кабмине сделали важное заявление о пенсиях украинцев: кого коснется.
Как сообщала Politeka, перерасчет пенсий в Украине из-за карантина: "деньги перечислят тем, кто...".
Также Politeka писала, что украинцам раскрыли, как будут начислять пенсии в условиях карантина.