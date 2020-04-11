Украинские чиновники обещают надбавку к пенсии людям в связи с распространением вируса из Китая



Как сообщает Politeka, об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Так, доплата будет осуществляться по трем программам: доплата людям, которые достигли 80-летнего возраста; доплата по тысяче гривен для тех, чья пенсия меньше пяти тысяч гривен; индексация пенсий, которая запланирована на первое мая.

Кроме того, доплаты также получат 300 тысяч семей-ФОП, которые платили ЭСВ на протяжении года; сто тысяч безработных и малообеспеченных граждан.

Как сообщалось ранее, "карантинные" пособия смогут получить лишь определенные категории украинцев. Как известно, в правительстве подготовили украинцам определенные выплаты в условиях карантина.

Речь идет о пособии по уходу за детьми до 10 лет, которые сможет получить один из родителей.

Но такую финансовую помощь получат лишь те физлица-предприниматели, которые не имеют наемных работников и на период введенных ограничительных мер были вынуждены заморозить свой бизнес и потеряли прибыль.

По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, сумма пособия будет в размере прожиточного минимума (2027 гривен по состоянию на 1 января 2020 года).

Напомним, в Кабмине сделали важное заявление о пенсиях украинцев: кого коснется.

Как сообщала Politeka, перерасчет пенсий в Украине из-за карантина: "деньги перечислят тем, кто...".

Также Politeka писала, что украинцам раскрыли, как будут начислять пенсии в условиях карантина.