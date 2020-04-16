Погода в Украине 16 апреля приятно изменится, в страну ворвется небывалое весеннее тепло

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, дождей на территории страны не предвидится. Хотя местами небо заволокут тучи.

На западной Украине ожидается потепление до 17-21 тепла. Ночью же резко похолодает: столбик термометра покажет от 2 до 7 тепла.

Похожей ситуация будет и в северных региона: днем воздух прогреется до 14-18 тепла. А вот ночью на улице будет от 4 до 6 выше нуля.

Украинцам в центральных регионах стоит готовится к дневным 14-19 градусам тепла. В темное время суток столбик термометра опустится до 3-6 по Цельсию.

На юге Украины ожидается днем 15-18 по Цельсию. А вот ночью похолодает до 3-6 выше нуля.

Прохладнее всего будет на востоке: днем на улице будет 11-14 тепла. Хотя ночью похолодает до 2-5 градусов.

«16 апреля в Украине порывы ветра 17-22 м/с ( И уровень опасности - желтый). Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (И уровень опасности, желтый)», - утверждают синоптик.

Напомним, погода устроит украинцам мощную встряску: от +17 до морозов и снега, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, погода снова испытает украинцев, синоптики огорошили прогнозом: где будут дожди и +22.

Также Politeka писала о последнем дне тепла: погода готовит резкий разворот, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину.