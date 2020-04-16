Российский музыкант Юрий Лоза считает "Евромайдан" ошибкой украинцев



По его словам, украинцы и россияне - это один народ без каких-либо отличий.



"И русские, и украинцы — славяне, абсолютно внешне одинаковы. И ментальность, заложенная в нас генетически нашими далекими предками — она тоже примерно одинакова. Ведь мы одинаково едим, стоим, сидим, одинаково говорим, примерно одинаково думаем. И если кто-то искусственно создал эти барьеры, то нам пора уже задуматься о том, как начать их разрушать. Эти барьеры на самом деле все легко разваливаются при включении головы", - уверен он.



Кроме того, музыкант считает, что украинцы сами виновны в приходящем на Донбассе.

"Скажите мне, пожалуйста, с чего это все началось? С вот этого лозунга, который вам забросили в головы, что Украина – это Европа. Вы собрались идти в Европу, не подготовившись к этому, и тут начался бардак. С чего? Потому что ваше правительство: Азаров и Янукович сказали, что мы не готовы пока", - заявил скандальный музыкант.

Также он уверен, что свержение режима Янукович было ошибкой украинцев.

"Когда Украине пообещали безвизовый въезд, Янукович не подписал этот документ только потому, что там было очень много всяких несуразностей. Единственное, что он просил от украинского общества — это времени на то, чтобы разобраться с этим вопросом: "дайте год-два, и мы все вопросы решим". Нет, нужно было скинуть Януковича, причем совершенно нелегитимным путем, нужно было устроить эту кровавую баню, Майдан…", - заключил он.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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