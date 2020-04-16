Певец Александр Маршал признался, что обожает Украину, а также заявил якобы наша страна обязательно присоединится к России

Во время одной из пресс-конференций на фестивале "Славянский базар" он заявил, что несколько лет назад у него был тур по Латвии, Литве и Эстонии.

Кроме того, певец вспомнил Украину, отметив, что там жили его родители, поэтому он был частым гостем в стране, "которую любит, как и Россию".

"Касаемо Украины скажу, что после демобилизации отец с матерью переехали в Киев. Я там никогда не жил, но приезжал туда в отпуск. Украину я люблю так же, как Россию", - заявил Маршал, признавшись в любви к Украине.

Кроме того, певец, который поддерживал агрессивную политику Путина, вдруг заявил, что славянские народы когда-нибудь будут единым целым.

"Россию, Беларусь и Украину нельзя разделить. Мы одним миром мазаны, и, надеюсь, здравый смысл возобладает. С Украиной и Беларусией у нас великое будущее – мы все равно будем вместе!", - отметил Маршал.

Также ранее сообщалось, что певец Александр Маршал предложил всем тем, кто недоволен президентом РФ Владимиром Путиным, уехать из России.

Отвечая на вопрос, является ли он сторонником Путина, музыкант переадресовал это в сторону журналиста, чтобы не пришлось отвечать на неудобный вопрос.

"Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы — нет? Ну а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там", - заявил российский певец Александр Маршал.