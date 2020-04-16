Скандальный украинский телеведущий, который был "голосом антимайдана", Юрий Кот озвучил очередную страшилку об Украине, похвалив Российскую Федерацию

Так, скандальный телеведущий выступил на КремльТВ с ярой речью о величии России и о якобы росте антисемитских настроений в Украине из-за русофобии.

Все началось с того, что в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ, он устроил спор с украинским журналистом Вячеславом Ковтуном.

В частности Кот заявил якобы в Украине процветает антисемитизм, нацизм и фашизм из-за русофобских настроений общества. Затем он начал закидать Ковтуна обвинениями во лжи из-за того, что украинский эксперт заявил, что в Украине нет нетерпимости к евреям. На этом фоне Кот оскорбил журналиста, заявив, что у него плохое историческое образование.

В ответ на оскорбления Кота Ковтун отметил, что тот вовсе по образованию является учителем украинского языка, однако выступает как имперский пропагандист, поддерживающий "великую Россию", а также обвинил Украину в порождении ненависти к России.

"Да, я выступаю за великую Россию! Потому что так и есть. Россия — великая страна. Запомни это! И когда вернет себе свое величие — и в Украине будет все хорошо. Просто, к сожалению, так получилось, что был период, когда Россия была слаба. Дело в том, что, действительно, вы, отказавшись, от своей истории, исковеркав ее и используя в человеконенавистнических целях, реально породили всю эту гадость, которая сегодня уничтожает нашу страну", — выкрикивал, сбежавший в Россию Кот.