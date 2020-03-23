Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдана" і втік в Москву, заявив, що українці - частина російського народу

Зрадник Батьківщини поділився своїми неадекватними міркуваннями в ефірі програми "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Крім того, він озвучив, що нібито Україна як держава не повинна існувати окремо від Росії. А також скандальний Юрій Кот "спрогнозував", що скоро Україна знову об'єднається з РФ.

"Ми - один народ, одна країна в результаті будемо. І раніше були, і потім будемо. Так, зараз у нас такий період, дивний період, коли з'явилися наші західні партнери і почали нас вчити, як батьківщину любити. Це теж пройде, хлопці!" - нахабно висловився Кот.

До всього іншого, він вибухнув безглуздою критикою на адресу української мови. При цьому скандальний телеведучий заявив, що має повне право робити це, адже він викладач з червоним дипломом.

"Моя українська мова, якої мене навчали в СРСР, м'яко кажучи, відрізняється від того діалекту, який нам намагаються втюхати всі роки української мови, який нам привезли канадські хлопці, які втекли тоді з бандерівцями після перемоги 9 травня!", - підсумував єхидний телеведучий.