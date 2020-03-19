Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдана" і втік в Москву, відзначився скандальною заявою про Україну

Зокрема, він заявив, що велика частина українців теж "росіяни", а в Україні їм нібито не дають можливості поспілкуватися зі своїми "друзями з Росії".

Безглуздими претензіями колаборант поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі Росія 1.

"Ви ж не будете заперечувати, що насправді дуже велика частина українців - це теж росіяни. Ми там живемо, ми там народжувалися від батьків і дідів. А нам тут заважають і не дають можливості, щоб наші друзі з Росії могли підтримати нас!" - обурився Кіт.

Крім того, він нахабно звинуватив Україну в цинізмі, продовжуючи відстоювати інтереси країни-агресора. Зрадник висунув до рідної країни претензії, що стосуються нібито недотримання прав людини. Він згадав, як Україна не дозволила російським представникам спостерігати за останніми виборами.

Також раніше повідомлялося, що скандальний український ведучий Юрій Кот виступив з маревних заявою про те, що після розриву договору про дружбу з Росією Україна нібито перестане існувати.

Він упевнений, що припинення дії документа денонсує державний кордон, і країна-агресор поглине свого сусіда.