Стало известно, как изменится учебный год в украинских школах

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что внешнее независимое оценивание в этом году состоится несмотря ни на что, однако сроки его проведения зависят от того, когда отменят карантин.

Отмечается, что в Министерстве образования подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Так, если ограничения отменят в начале июня, то ВНО можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.

Если сроки карантина будут продолжены, то пробное ВНО проведут в августе, а сессию начнут 25 августа.

Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов в 2020 году отменена.

В Минобразозования уточнили, что учебный год в школах завершится согласно украинскому законодательству, не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11-го класса.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, школьники младших и средних классов в этом учебном году могут уже не выйти из карантина.

«Должна быть положительная динамика. После пика, который прогнозируется на 17 апреля, должно быть стабильное снижение количества новых случаев. Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведения ВНО», — говорит Ляшко.

Он также отметил, что сейчас создаются новые нормативы для проведения ВНО.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

Как сообщала Politeka, отмена экзаменов и учеба летом ждут юных украинцев после карантина, официальное решение.

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