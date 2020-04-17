Погода в Украине 17 апреля удивит всех резким изменением, весеннее тепло слегка «съест» сильный ветер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, дождей на территории страны ожидать не стоит. Тем не менее, небо будет затянуто тучами.

На западной Украине днем ожидается от 14 до 21 тепла. Ночью столбик термометра покажет от +3 до +6 по Цельсию.

На севере страны ожидается аналогичная картина: днем воздух прогреется до 11-14 тепла, а вот ночью ожидается около 3-6 выше нуля.

В центральных регионах будет немного теплее: на улице днем синоптики прогнозируют 14-17 градусов, а вот ночью от 4 до 7 тепла.

Украинцам на юге страны стоит готовиться к 17-21 градусу тепла днем и 5-9 по Цельсию ночью.

На востоке воздух также прогреется до невероятных «плюсов»: от 15 до 17 тепла. Ночью столбик термометра опустится до 5-7 по Цельсию.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на северо-восточной части страны ожидается сильный ветер: 15-20 м/с. Кроме того, местами возможны заморозки.

Напомним, погода устроит украинцам мощную встряску: от +17 до морозов и снега, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, погода снова испытает украинцев, синоптики огорошили прогнозом: где будут дожди и +22.

Также Politeka писала о последнем дне тепла: погода готовит резкий разворот, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину.