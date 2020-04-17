Российский актер Василий Лановой поделился мнением относительно единства русских и украинцев

Как сообщает Politeka.net, артист рассказал российским журналистам, что его и жену лишили родины еще во время перестройки. Поэтому он в свое время отказался от главной роли в украинском фильме.

"Я сам по национальности украинец, родился и живу в Москве. Корни и здесь, и там, как и родные в России и в Украине. Как прикажете себя ощущать в этой жизни сегодня при этом искусственном возведении границ, и между кем? Братьями по крови, испокон веков жившими рядом, перемешавшимися родственными связями, кровными отношениями", - заявил Лановой.

Из-за своей антиукраинской позиции он даже отказался от большой роли в историческом фильме, который снимали в Киеве.

"Я ненавижу любой национализм, как российский, так и украинский. Поэтому, когда почувствовал на съемках фильма "Богдан Хмельницкий" в Киеве, куда меня приглашали на главную роль, что могу стать проводником украинского национализма, тут же немедленно отказался от съемок. Как же я мог после этого фильма, где русские выглядят варварами, завоевателями, людям в глаза смотреть?", - рассказал Лановой журналистам.

К слову, актриса Валентина Талызина поддержала агрессию РФ в Украине.

По ее словам, позиция России по Крыму правильная, так как "они распоясались там (в Украине - ред) ".

"Я помню войну — это страшно. Поэтому у меня не было сомнений, что нужно подписать обращение. Вся бедная Украина сейчас в раздрае. Я считаю, что позиция России по Крыму правильная", - уверена актриса.

Напомним, Безруков поведал, как "благородный" поступок РФ спас Крым.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, когда Крым и Донбасс вернутся в Украину.

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