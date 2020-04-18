Погода в Украине 18 апреля неприятно удивит всех, страну накроют небывалые морозы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, дождей на территории страны не предвидится, хотя в ночное время суток местами будут заморозки.

Украинцам на западной части страны стоит ожидать 11-19 тепла. Ночью же похолодает: от -3 до +6 по Цельсию. Дождей не будет, хотя небо затянет тучами.

Похожая ситуация будет и в северных регионах. Днем столбик термометра покажет 10-13 тепла, а ночью похолодает до 0-3 ниже нуля.

В центральной Украине днем ожидается 11-15 градусов по Цельсию. Ночью же столбик термометра покажет от 3 до 5 тепла.

А вот на юге страны синоптики прогнозируют от 15 до 18 тепла днем и около 5-9 выше нуля ночью.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на востоке Украины сегодня будет 11-14 тепла. А вот ночью резко похолодает: от 3 до 5 по Цельсию.

Напомним, погода устроит украинцам мощную встряску: от +17 до морозов и снега, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, погода снова испытает украинцев, синоптики огорошили прогнозом: где будут дожди и +22.

Также Politeka писала о последнем дне тепла: погода готовит резкий разворот, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину.