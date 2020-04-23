Бывшая соратница беглого экс-президента Виктора Януковича Анна Герман разразилась новой порцией бреда о незавидном будущем Украины

В комментарии одному из телеканалов бывшая народный депутат не исключила, что после пандемии Украина перестанет существовать, передает Politeka.net.

Она раскритиковала действия властей в борьбе с китайским вирусом, назвав их хаотичными, плохо спланированными и не рассчитанными на перспективу. По ее мнению, сейчас важнее кредит от МВФ, чем реальные шаги в борьбе со всемирной заразой. А раз так, значит, считает Герман, страна обречена.

«Рано или поздно эпидемия закончится, а вот на вопрос, будет ли Украина, у меня нет оптимистического ответа», – заявила она, посетовав, что государство никто не готовит к выходу из карантина и не думает о будущем.

Украинцев подобное «предсказание» не на шутку разозлило. Они припомнили Герман ее тесные отношения с Януковичем, раскритиковали новую внешность, а также порекомендовали поменьше подобного бреда нести.

«Спят и видят, как развалится страна, регионалы и коммунисты», «Еще одна ясновидящая, аж противно», «Она скоро сама развалится», «Я бы посоветовала пойти снова к пластическому хирургу и зашить себе рот», «А ботокс все же – очень опасна штука. В мозги бьет», «Может, она перепутала, может, развал России», «Фейс поменяла, а нутро гнилое», «У нее уже ничего украинского не осталось», – пишут в комментариях.

Отметим, что это не первый прогноз Герман о распаде Украины. Ранее она рассказывала, что страну погубит «вирус ненависти».

Напомним, что скандальная соратница Януковича сразила наповал новым имиджем: «Батя, мы стараемся»

Как сообщала Politeka, Герман оскандалилась обращением к украинцам: «Дайте себя...».

Также Politeka писала, что Анна Герман внезапно открыла всю свою прокремлевскую суть.