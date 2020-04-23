Известная украинска певица Тина Кароль впервые высказалась о войне на востоке Украины
Так, в разговоре с телеведущей Екатериной Осадчей девушки затронули серьезные темы, передает ТСН.
По словам Кароль, нельзя делить Украину на части, проливая кровь, отбирая то, что многие годы ей принадлежало.
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"Я против любой войны. Когда люди говорят: "Это же все равно сепаратисты" - то страшно! Погибли люди! А слезы матерей одинаковы ведь. С другой стороны, делить Украину нельзя!" - полагает Кароль.
Обсуждение ситуации на востоке страны вызвало у Тины бурю эмоций, ведь Кароль – единственная украинская певица–обладательница государственной награды за миротворческие миссии в 2006 году в Ираке и Косово.
"С одной стороны есть бородатые дядьки, наемники, с другой – наши молоденькие мальчики призывники. Они в неравных условиях. Это не наша война, не украинская, хотя и идет на территории Украины. Если сейчас спросить матерей с Западной Украины – нужен ли нам сейчас такой Донбасс? Они ответят: "Нет! Пусть идут себе с миром!", - рассказала певица.
Она также добавила, что есть и другая сторона медали на которой "сказано", что нельзя отдавать свои территории.
"С другой стороны, нельзя отдавать территорию. Потому что там живет мирное население. Я как никто сейчас понимаю боль матерей, которые плачут и молятся. Моего двоюродного брата на днях призвали в армию, пришла повестка. Я когда об этом узнала - просто разревелась", - рассказала Тина.
Напомним, Дана Балана застукали в объятиях мужчины, Тина Кароль не простит.
Как Politeka писала, что Тина Кароль и Регина Тодоренко показали, чем соблазняют мужчин.
Также Politeka сообщала, что Дан Балан потерял голову и публично обласкал Тину Кароль.