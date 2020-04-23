Известная украинска певица Тина Кароль впервые высказалась о войне на востоке Украины

Так, в разговоре с телеведущей Екатериной Осадчей девушки затронули серьезные темы, передает ТСН.

По словам Кароль, нельзя делить Украину на части, проливая кровь, отбирая то, что многие годы ей принадлежало.

"Я против любой войны. Когда люди говорят: "Это же все равно сепаратисты" - то страшно! Погибли люди! А слезы матерей одинаковы ведь. С другой стороны, делить Украину нельзя!" - полагает Кароль.

Обсуждение ситуации на востоке страны вызвало у Тины бурю эмоций, ведь Кароль – единственная украинская певица–обладательница государственной награды за миротворческие миссии в 2006 году в Ираке и Косово.

"С одной стороны есть бородатые дядьки, наемники, с другой – наши молоденькие мальчики призывники. Они в неравных условиях. Это не наша война, не украинская, хотя и идет на территории Украины. Если сейчас спросить матерей с Западной Украины – нужен ли нам сейчас такой Донбасс? Они ответят: "Нет! Пусть идут себе с миром!", - рассказала певица.

Она также добавила, что есть и другая сторона медали на которой "сказано", что нельзя отдавать свои территории.

"С другой стороны, нельзя отдавать территорию. Потому что там живет мирное население. Я как никто сейчас понимаю боль матерей, которые плачут и молятся. Моего двоюродного брата на днях призвали в армию, пришла повестка. Я когда об этом узнала - просто разревелась", - рассказала Тина.

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