Відома співачка Тіна Кароль знялася з Даном Баланом в жаркому промо для нового дуету на шоу "Голос"

Знаменита співачка разом з артистом, з яким їй вже не перший рік приписують бурхливий любовний роман, вирішили заспівати дуетом у пісенному шоу "Голос". Як відомо, після того, як їх спільний виступ з композицією "Додому" буквально підірвало тренди платформи Ютуб, артисти вирішили продовжити спільну роботу на пісенному проекті, залучаючи чималу увагу шанувальників, повідомляє Politeka.

В цей раз на фан-сторінці Тіни в Instagram з'явилось перше промо з виступу артистів під час майбутнього ефіру. Шанувальники побачили, як Дан з Тіною буквально у відкриту фліртують один з одним і знаходяться в хвилюючою близькості, немов готові ось-ось поцілуватися на камеру.

Думки шанувальників тут же розділилося: на думку деяких, зірки дуже майстерно грають на камеру і все одно видно, що це лише постановка, на думку інших же фанатів, артисти просто привертають увагу шанувальників своїми таємничими відносинами.

«Цікаво, вони хоч здогадуються, наскільки, для багатьох, стали просто неподільними🖤🔥», «Спасибі їм почала любити неділю 😂 Це буде 🔥🔥🔥», «Сподіваюся,їх все ж закрили в цій кімнаті і вони поцілувалися ❣️», «Вони насолоджуються одне одним, ми млеем від захоплення , спостерігаючи за красивим чоловіком і красивою жінкою», «Як ми має хочемо побачити білу кімнату 🔥👍», - пишуть шанувальники.

Варто відзначити, що до цього працівник одного з українських телеканалів Володимир Завадюк записав відео, в якому розповів про Тіни Кароль і Дані Балане. Як відомо, Кароль та Балан зараз дуже цікаві українцям, оскільки ходять чутки про їх роман. Довгий час обговорювалися залицяння Дана на "Голосі", де він з Тіною був суддею.

Він зазначив, що роман перестають приховувати і розповів історію:

"Ми обговорювали суперфінал з тренерами. І тут Данну хтось подзвонив у двері і Тіна каже: "Дан, хто це? Хто до тебе прийшов?". Після цього Дано каже: "Тіночка, не хвилюйся, все добре, ти у мене тільки одна". І тут звучить голос Олексія, який каже: "Та киньте, адже ви вже в одній квартирі, в одному будинку живете".

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