Во время последнего выпуска шоу «Голос» молдавский певец Дан Балан удивил всех неординарной выходкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Дана Балана и Тины Кароль в Instagram.

«Немного спойлера на ночь🤞🖤🕊️🖇️ (В тот момент съёмки ещё не начались 😍🤤)», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, что Балан обнимается с Павлом Табаковым, в то время, как Тина Кароль не знает, к кому подойти. Заметил это он не сразу, поэтому ситуация получилась довольно неловкой.

«Дан нормальный человек. Люди сами всё портят и сами рождают сплетни. Как не стыдно. чем забит ваш рассудок? Если он был геем то можно не божиться и не признаваться в этом», «А Паша прям не может отлипнуть от Дана», «будет настоящий ор,если Дан сделает ОЗ не с Тиной,а Пашкой», «Что- то Паша очень по влюбленному обнимает Дана😂кто знает,у Паши есть семья?Или стоит переживать?» - пишут пользователи.

До этого мы писали, что во время третьего эфира «нокаутов» все судьи встали со своих мест, чтобы поддержать Максима Перепелицу. Балан с Кароль поразили фанатов своими зажигательными танцами, а также непрекращающимся флиртом.

Сначала Балан подошел к Кароль, пытаясь пригласить ее на танец. Тина кокетливо улыбалась и что-то говорила певцу, после чего протянула ему свою ножку. Балан без раздумий схватил ножку Кароль и сделал вид, что целует ее. После Кароль таки вышла на танцпол и они с Баланом устроили жаркие танцы. После Балан взял Тину на руки и отнес к судейскому креслу. Певица в этот момент громко закричала. Стоит отметить, что выглядят звездные тренеры в такие моменты как настоящая пара.

Напомним, что Кароль сразила счастливым видом рядом с любимым мужчиной: "Ого, такой быстрый!".

Как сообщала Politeka, Кароль с Баланом застукали в интимный момент, видео попало в сеть: на это можно смотреть вечно.

Также Politeka писала, что Кароль сбежала от мамы Дана Балана из-за Потапа: "Получает удовольствие от... ".