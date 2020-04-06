Такое может быть только между влюбленными

Во время последнего выпуска шоу «Голос» молдавский певец Дан Балан всячески оказывал знаки внимания украинской звезде Тине Кароль

Как сообщает Politeka, во время третьего эфира «нокаутов» все судьи встали со своих мест, чтобы поддержать Максима Перепелицу. Балан с Кароль поразили фанатов своими зажигательными танцами, а также непрекращающимся флиртом.

Сначала Балан подошел к Кароль, пытаясь пригласить ее на танец. Тина кокетливо улыбалась и что-то говорила певцу, после чего протянула ему свою ножку. Балан без раздумий схватил ножку Кароль и сделал вид, что целует ее. После Кароль таки вышла на танцпол и они с Баланом устроили жаркие танцы. После Балан взял Тину на руки и отнес к судейскому креслу. Певица в этот момент громко закричала. Стоит отметить, что выглядят звездные тренеры в такие моменты как настоящая пара.

Отметим, что в фан-клубе Тины Кароль и Дана Балана оставили множество комментариев по поводу выходки Балана.

«Ему можно.. Моя любимая девочка», «Он просто указал, кому принадлежит Тина, то есть кому он принадлежит», «Не представляю, у неё теперь след от его пятерни будет ещё месяц проходить, так схватил», "Танец классный, а окончание танца просто бома!", - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кароль сразила счастливым видом рядом с любимым мужчиной: "Ого, такой быстрый!".

Как сообщала Politeka, Кароль с Баланом застукали в интимный момент, видео попало в сеть: на это можно смотреть вечно.

Также Politeka писала, что Кароль сбежала от мамы Дана Балана из-за Потапа: "Получает удовольствие от... ".