Известная певица Тина Кароль показала вместе со знаменитой ведущей Региной Тодоренко, как проходят их карантинные будни

После того, как в странах был введен режим изоляции из-за карантина, звезды принялись показывать в социальных сетях, как они проводят свободное время и чем предпочитают заниматься, пишет Рoliteka.net.

К примеру, Тина Кароль по утрам устраивает насыщенные тренировки. На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка представила серию новых фото и видео, на которых позировала в новом спортивном костюме и тренировалась на улице не глядя в объектив. Тина показала, как занимается со скакалкой и какие упражнения из йоги нравятся ей больше всего.

В то же время Регина Тодоренко устроила в гримерке переполох своими переодеваниями перед камерой. Звезда попросила стилиста прикрыть ее, пока сама переодевалась перед объективом.

После она предстала с ярким макияжем на лице с акцентом на блестящие глаза и загорелую кожу. Дополнила свой образ Регина необычным темно-изумрудным платьем со смелым декольте и бантом на талии.

Отметим, несмотря на режим изоляции, Тодоренко участвует в съемках собственного шоу и шоу "Маски. Кто ты?" без перерыва.

Также ранее Тина показывала, как с сыном можно провести время вместе с пользой:

«Привет! Как у меня дела – я на самоизоляции. Наверно, как и все. Это временная мера, которая поможет спасти жизни миллионов. Вот это простое правило – просто оставаться дома. И тем более, это прекрасная возможность уделить внимание своим родным и близким», - отметила она.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль позирует вместе с самым любимым мужчиной – сыном Вениамином. Ребенок сделал самодельный плакат с призывом оставаться дома во время эпидемии вируса из Китая.

Напомним, Кароль появилась с Брежневой в одинаковых платьях: сразу видно, кто здесь проиграл.

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