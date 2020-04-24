Условия призыва в армию в Украине хотят изменить

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Отмечается, что сейчас просчитываются риски в Минобороны, в том числе и для призыва.

"Сейчас мы постоянно работаем с Минобороны. Так, в МОУ есть своя санэпидслужба, которая была сохранена и работает. Все меры, которые принимаются сегодня Минобороны, просчитывают риски. В том числе, и для призыва. Поэтому будут допускаться к местам служения, мест несения службы людей только после того, как они пройдут обсервацию”, - заявил Ляшко.

После изоляции к службе допустят только тех, у кого проверка не выявит вирус.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что в Украине на время действия карантина приостановили призыв на срочную военную службу.

При этом отмечалось, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.

Весенний призыв 2020 должен был начаться с 1 апреля и продлится до 30 июня.

Напомним, в январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о том, что в армию будут призывать с 18 лет, а не с 20, как это было последние пять лет.

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