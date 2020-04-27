Погода в Украине 27 апреля резко изменится, вместо дождей придут облачность и сильный ветер, однако некоторых зальют дожди

Как сообщает Politeka, такой прогноз озвучили синоптики Украинского гидрометцентра.

На западной Украине ожидается облачность без осадков. Днем будет от 13 до 18 тепла, хотя ночью похолодает до 3-5 по Цельсию.

Аналогичной ситуация будет и на северной части страны. Облачность будет сопровождаться 13-15 градусами выше нуля, а вот ночью столбик термометра опуститься до 3-5 выше нуля.

В центральных регионах также будет пасмурно, хотя и без дождей. Днем ждите 12-15 градусов по Цельсию. Ночью на улице будет от 3 до 5 тепла.

Немного теплее будет на юге страны. Днем от 14 до 16 градусов, а ночью 4-7 по Цельсию. Небо затянет тучами.

А вот на востоке сегодня будут небольшие дожди. К ним нужно быть готовым жителям Донецкой, Луганской и Харьковской областей. В дневное время суток воздух прогреется до 12-14 тепла, хотя ночью похолодает до 4-6 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают, что по будут небольшие заморозки и сильный ветер.

«Ночью 27 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса (I уровень опасности - желтый), в Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности - оранжевый). В течение суток 27 апреля в восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)», - говорится в сообщении.

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