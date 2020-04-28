Несмотря на карантинные ограничения, ресторан депутата от «Слуги народа», ресторатора Николая Тищенка продолжает принимать гостей

Об этом заявили журналисты программы «Наші гроші» з Денисом Бигусом. Корреспонденты устроили засаду под элитным рестораном «Велюр» в Киеве, который принадлежит Тищенко. Правда, сам депутат этот факт отрицает. Выяснилось, что ресторан продолжают посещать депутаты и люди, близкие к студии «Квартал 95». В ресторане были замечены нардепы Антон Яценко и Игорь Негулевский, экс-продюсер Квартала 95 Сергей Трофимов, а также менеджер Метинвеста Виталий Кисель. Кроме этого, в окружении соратников Игоря Коломойского в заведении был Павел Куфтырев. Однако, когда журналист пытался заказать столик в заведении, ему отказали, отметив, что ресторан не работает.

За время дежурства возле заведения журналисты зафиксировали десятки людей. Впускали только тех, кого узнал официант. То есть, только «своих» вип-клиентов. Отметим, что расследование вызвало огромный резонанс в сети. Простые украинцы и лидеры мнений обрушились с критикой на Тищенко и «слуг».

Экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко на своей странице в Facebook написал: «Какие же вы Уроды! Вы с*** остановили всю страну - вы ввели для всех бизнесов карантин. Тысячи бизнесов закрылись - десятки тысяч людей сидят без работы. Вы ловите мужика за купание в Днепре. Вы штрафуете кафе за вынесение кофе».

Тем временем, в Украине один за одним начинают вспыхивать «голодные бунты». Так, в Мелитополе митинговали предприниматели, торгующие на городских рынках, а по всей Украине на протесты вышли фермеры, чей урожай пропадает.

Напомним, что новый голодный бунт вспыхнул в Украине, людей штрафуют и запугивают: кадры происходящего.

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