Скандальный экс-нардеп Олег Ляшко заблокировал дверь ресторана "Велюр", которым владеет "слуга народа" Николай Тищенко

Как сообщает Politeka.net, лидер "Радикальной партии" опубликовал видео новой выходки на странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз).

Олег Ляшко эпатажно отреагировал на скандал, который накануне взорвал сеть. Журналисты выяснили, что в ресторан "Велюр", несмотря на карантин, ходят депутаты и другие "вип-персоны". Внутрь пускают только тех, кого узнают официанты.

"Миллионы людей из-за карантина потеряли работу. А вот эти слуги, которые называют себя "Слугами народа", а на самом деле - они слуги своей жадности и денег. Вот это гламурное г*вно, которое называется "Велюр", они для себя открывают, чтобы приходить сюда жрать и чай покупать по 500 гривен за чашку... считают всех украинцев за лохов", - заявил главный радикал страны.

Вместе с помощниками Олег Ляшко "замуровал" двери ресторана газоблоками, а щели между ними залили монтажной пеной. Активисты также вывели красной краской надписи "Карантин" и "Закон один для всех".

"Карантин - так карантин, для всех", - подчеркнул Олег Ляшко и добавил, что полиция покрывает "слуг народа".

Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують. Gepostet von Олег Ляшко am Mittwoch, 29. April 2020

Многие пользователи социальной сети поддержали протест и возмутились работой ресторана Николая Тищенко во время всеукраинских ограничений. Впрочем, некоторые комментаторы высмеяли Олега Ляшко, посчитав акцию нелепой и несвоевременной:

"Они шикуют, на те деньги, которые списуют на карантин"; "Правильно а чем он отличается от других"; "Олежка, чо-то ты поздно в роль вступил, они на протяжении всего карантина работают, а ты только прозрел после журналистов"; "Черный ход ещё нужно забаррикадировать!"; "Строители из них, скажу честно - никакие"; "Дешёвка, вот залить машину бетона другое дело , но он понтярщик"; "Жаба давит"; "Коля будет верещать и кончаться на публику".

Напомним, в разгар голодных бунтов "Слуги" отсиживаются в ресторане нардепа Тищенко, фото vip-карантина.

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