Это все будет на официальном уровне!

Польша решилась на отважный шаг из-за украинских заробитчан, нехватка которых чувствуется все сильнее

Об этом сообщает Money.pl.

Так, правительство Польши подготовило специальный законопроект «Антикризисный щит 3.0», который предполагает, что украинцам, которые не смогли приехать на сезонные работы, будут оказана помощь в консульствах. В частности, от МИД ожидают конкретных действий по упрощению процедуры выдачи трудовых виз.

Кроме того, работодателям Польши разрешили менять условия договоров, которые были подписаны с иностранцами, а последним предполагается автоматическое продление всех документов, которые были выданы им.

Как сообщалось ранее, согласно ежегодному рейтингу экономического влияния на Польшу, украинцы заняли одну из наиболее влиятельных ступеней относительно влияния на страну.

Согласно информации польских журналистов, украинские заробитчане заняли второе место по влиянию на экономику страны. Лидером списка стал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Обратим внимание, что президент Польши Анджей Дуда занял лишь третью строчку рейтинга.

Причиной инцидент журналисты называют то, что экономика страны, в большей степени, нуждается в иностранных работниках, а граждан Украины среди них больше всех.

«Поэтому в нашем рейтинге мы символически размещаем украинцов, которых встречаем на каждом шагу: в магазинах, на строительных площадках, на заводах, в парикмахерских, везде, где существует спрос на работу», — говорится в сообщении.

Напомним, раскрыта хитрая схема власти, которая выгонит украинцев на работу.

Как сообщала Politeka, в Евросоюзе «отшили» РФ с просьбой о снятии санкции из-за Украины.

Также Politekа писала, что безвиз с Европой оказался для украинцев под угрозой: «границы будут закрыты…»